By Adrian on Tuesday, 22 December 2020, 10:00 - Actualités -

Inspiré par mon auteur favori, Brandon Sanderson, qui publie chaque année son « State of the Sanderson », j'ai décidé d'écrire moi aussi une évaluation de mon année 2020. Le but est double. Pour moi, il s'agit de prendre du recul sur ce que j'ai fait, de m'auto-tapoter sur l'épaule et d'aborder l'année suivante avec confiance, en sachant ce que je suis capable de faire. Pour vous, j'espère que ce sera une manière agréable de suivre mes différents projets, et d'en apprendre un peu plus sur les processus créatifs derrière mes productions. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette formule en commentaire, sur ce qui vous plaît ou pas, ou sur ce que vous auriez aimé voir.

2020 a été une année charnière pour moi. J'ai quitté Mozilla et je me suis lancé à temps plein dans l'aventure dont je rêve depuis longtemps : créer des jeux professionnellement.

Projets principaux

Voici les deux projets qui sont les plus importants pour moi, auxquels je dédie l'essentiel de mon temps et de mon énergie.

Souls

Souls est mon principal projet de jeu vidéo. C'est un jeu de cartes compétitif en ligne. J'ai écrit le premier pitch en 2014, et j'ai créé depuis plus d'une dizaine de prototypes sur mon temps libre. 2020 est l'année où je me suis enfin mis à travailler dessus sérieusement, il s'est donc passé beaucoup de choses sur Souls !

L'essentiel de mon année 2020 a été dédiée au développement d'un prototype numérique jouable par navigateur. Cela m'a permis d'organiser trois sessions de test, à distance, en septembre, octobre et novembre, et de récolter de nombreux retours sur le jeu. J'ai également mis en place une newsletter et un serveur discord pour organiser et faciliter ces sessions de test.

Créer un jeu de cartes avec une complexité comme celle de Souls est un immense défi à beaucoup d'égards. La construction de ce prototype m'a permis, principalement, d'explorer la manière de coder un tel jeu : je n'avais aucune idée de comment aborder ce problème. J'ai pu, en commençant à coder de manière assez organique, comprendre au fur et à mesure les problématiques principales d'un jeu de carte et améliorer la structure du code. J'ai une bien meilleure idée maintenant des besoins architecturaux de ce jeu.

Dans l'été, j'ai procédé à un nouveau changement majeur de la mécanique centrale du jeu. J'ai introduit les Décrets, qu'il faut adopter pour gagner la partie. Les joueurs font s'affronter leurs personnages dans une assemblée pour gagner de l'influence, et faire adopter leurs décrets ou rejeter ceux de l'adversaire. Les trois sessions de test se sont faites avec des variations de cette mécanique principale. Les retours étaient plutôt positifs, mais pas au niveau que je cherche.

Pour finir, j'ai commencé à communiquer publiquement sur le jeu. J'ai pitché Souls en octobre devant les membres de l'association Lyon Game Dev. Et j'ai publié quelques articles sur ce blog pour présenter le projet.

Depuis novembre, j'ai fait une pause sur le développement actif du prototype pour me concentrer d'abord sur la création d'un studio (voir la prochaine section), ensuite sur la recherche d'une mécanique principale qui me convienne mieux. J'aborde cette question depuis des angles différents : le thème, l'ambiance, des équivalences dans l'Histoire ou dans la fiction… J'espère finaliser ce travail début 2021, puis reprendre le développement du prototype.

État actuel : actif.

Studio coopératif

En novembre, j'ai commencé à travailler activement sur ce qui est ma priorité numéro une pour le long terme : fonder un studio coopératif de création de jeux. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, et la fin de ma période de CSP approchant, le moment était idéal.

Pour pouvoir coopérer, il faut être au moins deux. La première étape était donc de chercher des personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure avec moi. J'ai pour cela rédigé (et re-rédigé, merci à mes relecteurs) puis publié trois articles sur mon blog :

L'objectif était d'écrire deux introductions pour expliquer mon contexte avant de publier un billet de « call to action » plus concret. Ça a plutôt bien fonctionné puisque ce troisième billet a été partagé massivement (pour moi) sur les réseaux sociaux, et a été consulté par plus de 200 personnes différentes. Suite à ça j'ai pu discuter avec une petite dizaine de personnes, qui soit étaient intéressées pour rejoindre le projet, soit voulaient échanger et me donner des conseils. Seul bémol : ce sont quasiment exclusivement des programmeurs qui m'ont contacté ! Ami⋅e⋅s graphistes, où êtes vous ??? :innocent:

Ce projet en est à ses balbutiements mais le départ est très positif pour moi. Les conversations que j'ai eues étaient très riches et très motivantes. L'objectif de fonder un studio en 2021 se concrétise, et vous allez en entendre parler à nouveau ici, c'est certain.

État actuel : actif.

Projets secondaires

La création n'est pas une ligne droite, je prends donc parfois (souvent ? ) des tangentes, qui peuvent mener à des choses plus ou moins intéressantes. Quand j'ai l'impression de tenir un concept prometteur, je prends souvent un peu de temps pour l'explorer plus. Voici donc les quelques projets auxquels j'ai donné un peu d'énergie en 2020.

Solo Game Jam Challenge

Début mai, un mois après mon entrée au chômage, j'ai voulu me replonger dans le bain de la création de jeux vidéo. Je me suis donc lancé un petit défi : créer un jeu, tout seul, en cinq jours. Et puis raconter le processus en même temps. Et je m'y suis tenu !

Le jeu en question s'appelle Village Builder, et on y construit… des villages ! Le joueur incarne la dernière chance de l'humanité dans un monde qui a été envahit par les démons. Il faut générer des ressources et de la nourriture, construire une armée capable de repousser les vagues régulières de démons, puis conquérir de nouveaux villages, et recommencer jusqu'à battre le chef des démons.

Si le jeu est objectivement médiocre, dans le gameplay comme dans l'ambiance, je suis très fier de ce que j'ai réalisé seul en seulement cinq jours. Vous pouvez jouer à Village Builder, ou lire les six articles que j'ai publié (en anglais) sur mon blog.

État actuel : terminé.

Space Smugglers

Space Smugglers est un jeu de cartes compétitif pour 4 joueurs (pour l'instant) dans lequel on incarne un contrebandier de l'espace, un genre de Han Solo. Les joueurs sont dans un immense vaisseau cargo, en direction d'une planète où un riche marchand les attend. Ce marchand n'achètera les marchandises que d'un seul joueur, et il choisira évidemment la plus belle cargaison.

J'ai créé ce jeu à la toute fin 2018, et le premier prototype avait des problèmes structurels fondamentaux. J'ai retravaillé dessus en 2020, courant mars, en gardant le pitch mais en reprenant le gameplay de la base. Les quelques tests que j'ai fait n'étaient pas très concluants. Les joueurs et moi aimons l'ambiance et le pitch, mais le jeu n'est pas encore fun.

État actuel : en pause, à retravailler à l'occasion.

Face au dragon

Les confinements de 2020 ont été l'occasion pour ma compagne et moi de jouer à pas mal de jeux de plateau. Et notamment, nous avons découvert plusieurs jeux coopératifs, dont Yokai, Pandemic (très approprié cette année) et tout récemment The 7th Continent. Inspiré par ces chouettes expériences, je me suis lancé en novembre dans la création d'un jeu coopératif auquel elle et moi pourrions jouer.

Il se trouve que je sortais de la lecture du roman Face au dragon d'Isabelle Bauthian, et que ça s'est ressenti dans mon subconscient. Le jeu qui est arrivé sur le papier en est très largement inspiré : vous êtes coincés sur une île, il faut y survivre et vous préparer à combattre le dragon qui vous empêche de partir. Les joueurs contrôlent une unique aventurière à tour de rôle, et la font utiliser outils et lieux, récolter des ressources et explorer l'île. L'objectif est de construire trois objets correspondant à une prophétie, ces trois objets permettant de vaincre le dragon à la fin du jeu. J'ai publié un petit billet pour montrer le prototype en novembre.

Je trouve les sensations du prototype satisfaisantes, mais le jeu manque cruellement de profondeur. La rejouabilité est nulle et il y a peu d'intérêt à jouer à plusieurs. Mais ce sont des problèmes que je pense pouvoir résoudre avec du travail, sans avoir à remettre en question la structure du gameplay. J'y reviendrai très probablement en 2021 !

État actuel : en pause, bonnes bases à approfondir.

Conclusion sur l'année 2020

Il semble qu'il y ait consensus sur le Web pour dire que 2020 a été une année bien à chier. Je ne peux pas contredire ça au niveau mondial. Par contre, pour mon humble personne, cette année a été exceptionnelle. C'est l'année de la découverte d'un nouveau métier, celui de Game Designer. C'est l'année de la concrétisation de Souls, ce jeu sur lequel je travaille depuis six ans. Et c'est l'année de l'amorce de ce qui, je l'espère, sera mon cadre de travail pour de nombreuses années à venir : un studio coopératif de création de jeux.

Cependant, c'est aussi une année où je n'ai finalement fait que poser des bases. Les véritables défis restent devant moi : concrétiser ce studio, le péréniser, et porter Souls vers la maturité. Voilà qui présage une année 2021 encore plus riche !

Merci à vous toutes et tous de me lire, merci pour vos encouragements, merci de m'accompagner. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'année et de bonnes fêtes malgré le contexte.

Adrian